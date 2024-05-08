Semih Kılıçsoy: Bu sezon istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde kupa finali var - Beşiktaş Haberleri

Semih Kılıçsoy: Bu sezon istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde kupa finali var - Beşiktaş Haberleri

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70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde 2023 yılın enleri sahiplerini ödüllerini aldı. Tören öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş’ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, "Bu sezon istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde kupa finali var. Onu düşünüyoruz, oraya odaklıyız. Kendi açımdan da iyi geçiyor. İyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

Transferle ilgili sorulan soruya ise Kılıçsoy, "Ben bu konularla ilgilenmiyorum. Kulübümüm çıkarları doğrultusunda, her zaman kulübüme göre hareket ediyorum" diye cevap verdi.