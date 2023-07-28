Semih Kılıçsoy Beşiktaş tarihine geçti
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Tirana ağlarını havalandıran Semih Kılıçsoy, Beşiktaş tarihine geçti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Tirana'yı konuk etti. Siyah beyazlılar, Onur Bulut, Muleka ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 3-1 yendi. Bu karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü 21.00'de Selman Stermasi Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş altyapısından a takıma yükselen Semih Kılıçsoy, 83. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna girdi. Genç futbolcu takımının 3. golüne imza atarken, Beşiktaş kariyerinde de ilk golünü attı.
Opta'nın verilerine göre, Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcu. (17 yaş 346 gün)