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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy'a dev kanca - Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy'a dev kanca

        İtalya'dan Semih Kılıçsoy için flaş iddialar ortaya atıldı! Napoli'nin ardından Çizme'nin büyüğü Juventus da 18 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için tüm teklifleri sezon sonu masaya yatıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:25
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        • 1

          Beşiktaş forması altında gösterdiği harika performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerinin transfer listesinde bulunuyor.

        • 2

          İtalyan basınına göre; Napoli'nin radarında olan 18 yaşındaki golcü ile aynı ligin devi Juventus da ilgilenmeye başladı. Bu iki kulübün yanı sıra Frankfurt, Dortmund, Sporting, Arsenal, Benfica, Tottenham ve Aston Villa da genç yeteneği yakından takip ediyor.

        • 3

          Siyah-Beyazlı Yönetim, 2028 yılının haziran ayında sözleşmesi bitecek olan oyuncusu için gelen tüm teklifleri sezon sonunda masaya yatıracak.

        • 4

          Şu ana kadar U19 Milli Takımı'nda forma giyen Semih Kılıçsoy için A Milli Takım kapılarının da açılacağı öğrenildi. 22-26 Mart'ta Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Kılıçsoy'un çağrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

        • 5

          Genç oyuncunun EURO 2024 kadrosunda da yerini alması bekleniyor. Bu sezon yıldızı parlayan 18 yaşındaki futbolcu, çıktığı 25 maçta 10 gol atıp 2 de asist yaptı. Semih Kılıçsoy'un güncel piyasa değeri ise 550 bin euro.

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