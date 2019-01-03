Semih Kaya: Zaman ne gösterir bilemeyiz - Magazin haberleri

Sabah saatlerinde geldikleri AVM’de alışveriş sonrası bir restoranda başabaşa öğle yemeği yiyen Semih Kaya-Yasemen Kaylar çifti, yaklaşık üç saat vakit geçirdikten sonra kendi araçlarıyla AVM’den ayrıldı.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Kaya, “Prag’ın havasına, suyuna alıştım. Her şey gayet yolunda. Zaman ne gösterir bilemeyiz” açıklamasında bulundu.