Çekya temsilcisi Sparta Prag ile olan sözleşmesi sona eren Semih Kaya, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır.

Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.