Kariyerini Sparta Prag'ta sürdüren ve Çekya ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Semih Kaya'nın menajeri Güde Fazıl Özdemir, Galatasaray'la ilgili konuştu.

NTV'de yer alan habere göre Özdemir "Semih Kaya'nın Sparta Prag ile olan kontratı 15 Temmuz'da bitecek. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih'in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.