Semicenk orkestrası yolu kaybedince özür diledi

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Karadeniz'de etkili olan yağış nedeniyle 23'üncü Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne almak için Zonguldak’ın Ereğli ilçesine giden Semicenk, yolunu kaybetti

Edinilen bilgilere göre; festivalin son gününde konser vermek için Ereğli'ye yola çıkan Semicenk ve ekibi, orkestranın kazara Devrek istikametine sapması sonucu birbirini kaybetti. Uzun süre orkestra ekibi ile iletişim sağlayamayan Semicenk, konsere yetişmek için yola devam etti.

İlçeye gecikmeli ulaşan Semicenk, orkestra ekibi olmaması nedeniyle sahnede playback yapmak zorunda kaldı. Birkaç parça seslendiren Semicenk, Ereğli'ye bir daha gelme sözü vererek sahneden ayrıldı.

Öte yandan Semicenk'in orkestra ekibinin kazara başka bir güzergaha gittiği ve olumsuz hava şartları nedeniyle kendileriyle iletişim kurulmakta zorlanıldığı da öğrenildi.

REKLAM "ORKESTRASI YANLIŞ YOLA GİRMİŞ VE SAPLANMIŞ" Sahnede konuyla ilgili açıklama yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Semicenk geldi, sizlerle beraber. Hoş geldi. Yalnız Semicenk, ayrı yerden geldi. Orkestrası yanlışlıkla Devrek yoluna girmiş ve saplanmış. Bir doğal afetten dolayı sazı, orkestrası yok" diye konuştu.