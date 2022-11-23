Google'dan ödül aldı

Dijital pazarlama ve reklamcılık alanında Avrupa’nın önde gelen ajanslarının ödüllendirildiği Google Premier Partner Awards 2022’nin sonuçları açıklandı. Google Premier Partner Awards yarışmasında geçtiğimiz yıl “Online Sales” (Online Satış) kategorisinde aldığı ödülle Türkiye’ye ilk kez ödül kazandıran SabancıDx BV’nin grup şirketi SEM, “Brand Awareness ve App Growth” olmak üzere iki farklı kategoride finale kaldı.

Dijital pazarlama ve reklamcılık sektöründe Türkiye’nin ilk arama motoru reklamcılığı yapmak üzere kurulan SEM, EMEA’daki rakiplerinin önüne geçerek “Brand Awareness” kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye’yi “Brand Awareness” kategorisinde temsil ederek EMEA bölgesinin en iyi ajansı seçilen SEM, Türkiye’ye bu alanda ikinci kez ödül kazandırmış oldu.

Google Premier Partner Awards’da “Brand Awareness, Lead Generation, Online Sales, App Growth, International Growth, Workplace Excellence” olmak üzere toplam 6 kategori bulunuyor.