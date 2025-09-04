Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şemdinli'de öğrencilere bisiklet | Son dakika haberleri

        Şemdinli'de öğrencilere bisiklet hediye edildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlanan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilere bisiklet hediye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 17:08 Güncelleme: 04.09.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şemdinli'de öğrencilere bisiklet
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlanan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında temin edilen bisikletler, düzenlenen programla öğrencilere dağıtıldı.

        Programa katılan Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi. Öğrencilere başarılar dileyen Akpınar, bisikletlerin hem motivasyon hem de spor alışkanlığı kazandırma açısından önemli olduğunu belirtti. Aileler, yapılan desteğin çocuklar için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade ederek yetkililere teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #hakkari haberleri
        #bisiklet
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Boşandılar
        Boşandılar
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Habertürk Anasayfa