29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suudi Arabistan Veliaht Prensi en yakın danışmanlarından olan ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin de kilit ismi olan Suud El-Kahtani'nin öldürüldüğü iddia edildi. Daha önce de Suudi medyasında ortadan kaybolduğu haberleri yapılan ve Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmasında hakim karşısına çıkarılan 11 kişi arasında bulunmayan Kahtani'nin 6 gün önce zehirlenerek öldürüldüğü iddiası sosyal medya yer aldı.
Norveç'te yaşayan Filistinli aktivist İyad El Bağdadi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Dün sabah, Suud El-Kahtani'nin zehirlenerek öldürüldüğü haberini aldım" ifadelerini kullandı.
Geçen Ekim ayında Muhammed bin Salman'ın, Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinde bulunan ve cinayetin kilit ismi olan Kahtani'nin siyanür ile zehirlendiği öne sürülürken Suudi yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini düzenleyen ekibin başında olduğu iddia edilen Suud El-Kahtani'nin geçtiğimiz Ocak ayında ortadan kaybolduğu ifade edilmişti.
KAHTANİ KİMDİR?
Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın basın danışmanlığını yapan Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülüyor.
Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu iddia edilen Kahtani, ABD'nin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor.
Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey 5 kişiden biriydi.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Kahtani hakkında ''tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.
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