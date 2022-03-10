ESKİ SEVGİLİSİ TV SETİNİ ALMAYA GİTMİŞ

Tartışmanın yaşandığı gün Blair ile Carlson, ilişkilerini bitirmişti. Birlikte yaşadıkları evden taşınan Ronald Carlson, 22 Şubat'ta televizyon setini almak için dönmüştü. İşte tartışma ve fiziksel şiddet olayı da o zaman yaşandı.



Blair'in iddialarına göre; Carlson, o sırada Selma Blair ile tartıştı ve ona "Hiçbir şey yapamıyorsun. Sen hiç kimseyi sevemezsin, sen kahrolası yararsız bir sakatsın." diyerek sözlü şiddet uyguladı. Selma Blair ise ona "Ben bunu hak etmiyorum, senden daha iyisini yapabilirim." şeklinde yanıt verdi. Blair'in kendisine fiziksel şiddet uygulayan Carlson'a karşılık vermek amacıyla parmaklarıyla ağzına ve gözlerine yapıştığı ayrıntısı yasal dokümanlarda yer aldı. Blair'in anlattığına göre, onun bu karşı koymasına da eski sevgilisi kendi eliyle ünlü oyuncunun ağzını ve yüzünü kapatarak yanıt verdi. Blair o anlarda bilincini kaybettiğini ve nefes bile alamadığını belirtti.