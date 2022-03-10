Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Selma Blair: Ronald Carlson beni boğmaya çalıştı!

Selma Blair eski sevgilisi Ronald Carlson'dan şiddet gördüğünü iddia etti

Uzun bir süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden oyuncu Selma Blair, eski sevgilisi Ronald Carlson'dan şiddet gördüğünü ileri sürdü. Blair, Carlson için "Üzerime atladı ve beni boğmaya çalıştı" ifadelerini kullandı

10.03.2022 - 13:21 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı oyuncu Selma Blair (49), 2018 yılının son döneminde sosyal medya hesabından MS (Multipl Skleroz) hastalığına yakalandığını açıklayarak, uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata iyimser bakışını yitirmeyen Blair, bu kez eski sevgilisi Ronald Carlson ile karşı karşıya geldi.

  • Ünlü oyuncu, Carlson'ın geçtiğimiz ay Los Angeles'taki evinde kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek onun hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. Mahkeme belgelerine ulaşan TMZ sitesi, yaşananları gözler önüne serdi. Blair'ın iddiasına göre, eski sevgilisi MS yüzünden yürümekte güçlük çekip baston kullanması hakkında da ağır sözler sarf etti. 

  • "BOĞMAYA ÇALIŞTI"

    Sitenin elde ettiği belgelere göre; Selma Blair ile uzun süredir birlikte olduğu Ronald Carlson arasındaki olay geçen 22 Şubat'ta yaşandı. Blair ile eski sevgilisi Carlson, oyuncunun Los Angeles'taki evinde sözlü bir tartışmaya girişti. Ardından da Ronald Carlson, Selma Blair'e fiziksel şiddet uyguladı. Blair, eski sevgilisinin kendisine saldırıp üzerine atladığını ve boğmaya çalıştığını söyledi.

  • "KANEPEYE İTİP ÜZERİME SALDIRDI"

    Dava dosyasında yer alan dokümanlara göre; Carlson, ünlü oyuncuyu kanepeye doğru ittikten sonra üzerine atladı, başını şiddetle sarsıp bir yandan da boğazını sıkmaya çalıştı. Blair, o anlarda savunmasız kaldığını belirtti. 
     
    Blair'in eski sevgilisi Carlson hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Fakat Carlson da Blair'in bu iddialarını yalanlayarak, ünlü oyuncu hakkında yasaklama kararı çıkarılması için başvuruda bulundu. Yine belgelere göre Selma Blair, eski sevgilisi tarafından kendisine fiziksel şiddet uygulandığı sırada MS hastalığı nedeniyle ilaç almış olduğunu ve kendisini hiç iyi hissetmediğini belirtti.

  • ESKİ SEVGİLİSİ TV SETİNİ ALMAYA GİTMİŞ

    Tartışmanın yaşandığı gün Blair ile Carlson, ilişkilerini bitirmişti. Birlikte yaşadıkları evden taşınan Ronald Carlson, 22 Şubat'ta televizyon setini almak için dönmüştü. İşte tartışma ve fiziksel şiddet olayı da o zaman yaşandı.
     
    Blair'in iddialarına göre; Carlson, o sırada Selma Blair ile tartıştı ve ona "Hiçbir şey yapamıyorsun. Sen hiç kimseyi sevemezsin, sen kahrolası yararsız bir sakatsın." diyerek sözlü şiddet uyguladı. Selma Blair ise ona "Ben bunu hak etmiyorum, senden daha iyisini yapabilirim." şeklinde yanıt verdi. Blair'in kendisine fiziksel şiddet uygulayan Carlson'a karşılık vermek amacıyla parmaklarıyla ağzına ve gözlerine yapıştığı ayrıntısı yasal dokümanlarda yer aldı. Blair'in anlattığına göre, onun bu karşı koymasına da eski sevgilisi kendi eliyle ünlü oyuncunun ağzını ve yüzünü kapatarak yanıt verdi. Blair o anlarda bilincini kaybettiğini ve nefes bile alamadığını belirtti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.