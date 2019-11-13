Kemoterapi yüzünden dökülen saçlarının yeniden uzamaya başladığı görülen Blair'in uzun süredir kullandığı bastonu da yanına almaması dikkat çekti.

Blair, fotoğrafçılara gülerek poz verdi.

Selma Blair bir süredir sosyal medya üzerinden hastalığının ve tedavisinin bütün aşamalarını takipçileriyle paylaşıyordu.

Tedavi yüzünden saçları dökülen Selma Blair, bunun kendisi için çok da büyük bir kayıp olmadığı düşüncesini yine sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.