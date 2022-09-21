Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

Selma Blair'dan ağlatan dans performansı

Amerikalı oyuncu Selma Blair, hareketliliğini ve dolayısıyla hayatını kısıtlayan uzun süredir mücadele ettiği MS (Multipl Skleroz) hastalığına meydan okuyan bir hamlede bulundu. 50 yaşındaki aktris, katıldığı bir programda partneri Sasha Farber eşliğinde sanki hiçbir rahatsızlığı yokmuş gibi dans performansı sergiledi

21.09.2022 - 16:50 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyunu Selma Blair, 2018 yılının son döneminde sosyal medya hesabından MS (Multipl Skleroz) hastalığına yakalandığını açıklayarak, uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata iyimser bakışını kaybetmeyen Blair, bütün mücadelesini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. 

  • 'Legally Blonde' (Bu Nasıl Sarışın) filminde canlandırdığı 'Vivian' karakteri ile ünlenen aktris, hareketliliğini ve dolayısıyla tüm hayatını kısıtlayan hastalığa medyan okuyan bir hamle yaptı. Selma Blair, 'Dancing With The Stars' (Yıldızlarla Dans) adlı yarışmada dans gösterisi sundu.

  • Partneri Sasha Farber eşliğinde sanki hiçbir hastalığı yokmuş gibi bir performans sergileyen Blair, o anları da sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. 

  • Sahneye bastonuyla çıkan ve sonra onu bir kenara bırakan Selma Blair, Farber ile birlikte 1 dakika 20 saniye boyunca dans etti. David Cook'un 'The Time of My Life' adlı şarkısı eşliğinde yaptığı bu dans sonucunda da seyirciden büyük alkış aldı.

  • "SENİ İZLERKEN AĞLADIM"

    Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Oyuncu Reese Witherspoon da yorumunda Blair'in hareketlerindeki zarafete dikkat çekti. Bir dönemin ünlü modellerinden Paulina Porizkova da çok nadir olabilecek böyle bir şeyi izledikten sonra söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti. Porizkova "Hiç bu kadar güzel bir şey gördüğümü sanmıyorum" diye yazdı.

    Yazar Sarah Pekkanen de yaptığı yorumda Selma Blair'in gösterisinin kendisini gözyaşlarına boğduğunu belirtti. Birçok takipçisi Selma Blair'in güçlüklerle mücadele eden insanlar için bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.