Selin Yağcıoğlu, David Beckham ile buluştu: Hayatımın unutulmaz anı
Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, David Beckham ile buluşmasını; "Hayatımın unutulmaz anı" diyerek, paylaştı
Giriş: 05.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:03
Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham, bir etkinlik kapsamında İstanbul'a geldi.
Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan Selin Yağcıoğlu da etkinlikte boy gösterdi.
Uzun süredir Allan Hakko ile aşk yaşayan Yağcıoğlu, David Beckham ile yer aldığı fotoğrafını; "Hayatımın unutulmaz anı" mesajıyla yayımladı.
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