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        Haberler Magazin Selin Yağcıoğlu, David Beckham ile buluştu: Hayatımın unutulmaz anı

        Selin Yağcıoğlu, David Beckham ile buluştu: Hayatımın unutulmaz anı

        Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, David Beckham ile buluşmasını; "Hayatımın unutulmaz anı" diyerek, paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:03
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        "Hayatımın unutulmaz anı"
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        Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham, bir etkinlik kapsamında İstanbul'a geldi.

        Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan Selin Yağcıoğlu da etkinlikte boy gösterdi.

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        Uzun süredir Allan Hakko ile aşk yaşayan Yağcıoğlu, David Beckham ile yer aldığı fotoğrafını; "Hayatımın unutulmaz anı" mesajıyla yayımladı.

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        #David Beckham
        #Selin Yağcıoğlu

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