"ISRARLA SINAVLARA GİRİYORDUM"

31 yaşındaki Şekerci, "Her sene ısrarla giriyordum sınavlara. Hatta hiç unutmam bir jüri üyesinin, 'O zaten dizilerde oynuyor, gitsin televizyona iş yapsın. Onda tiyatro enerjisi yok' dediğini duymuştum. Sonra o jüri üyesi benim oynadığım bir dizi için seçmelere girdi. Başka bir şey söylememe gerek yok bence" sözleriyle kahkahalara boğmuştu.