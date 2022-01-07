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Oyuncu Selin Şekerci, önceki gün koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Önce negatif, sonra pozitif çıkan Şekerci, tedbir amaçlı kendisini karantinaya aldı.

"PANİK BİR ARKADAŞIMIZ" DEMİŞTİ

Haberi Instagram'dan takipçileri ile paylaşan Selin Şekerci, konuşması sırasında yakın dostu Hazal Kaya'nın panik halleri ile dalga geçti. Şekerci, "Hazal, panik bir arkadaşımızdır. Bu mevzu olduğundan beri, yaklaşık 7 kere falan test oldu. Hepsini yaptırdı. PCR'ını, Rapid'ini, Influenza'sını... Her şey negatif. Merak etmeyin. O da öyle biri, ne yapalım?" dedi.

HAZAL KAYA VE AİLESİ DE KORONAYA YAKALANDI

Ancak ünlü oyuncu, gönderisinden kısa bir süre sonra Kaya ve ailesinin de koronavirüse yakalandığını öğrendi.

"İYİ Kİ PANİK BİRİYİM"

"İyi ki panik biriyim." diyen Hazal Kaya da Selin Şekerci'ye şu sözlerle yanıt verdi:

Herkese merhaba... Az önce temaslı sayılan, bir negatif ve bir de pozitif çıkan arkadaşımız Selin Şekerci, benim ne kadar panik biri olduğuma dair birtakım açıklamalar yapmış. İyi ki öyleyim. Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç... Çok şükür, bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Geçmiş olsun hepimize... 'Niye gülerek anlatıyorsun?' diyeceksiniz. Sinirim bozuldu, durum böyle.

Takipçilerinden Şekerci ile Kaya'ya çok sayıda "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.

BİR OĞLU VAR

Ali Atay (45) ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hazal Kaya (31), 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.