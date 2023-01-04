"Müzikle geçireceğimiz bir yıl olsun"

Selin, gitarda ve prodüksiyonda Emirhan Özer'in eşlik ettiği ve babası Selim Geçit'in ise mastering çalışmasına imza attığı proje ile ev yapımı bir işe imza attı.

"MÜZİKLE GEÇİRECEĞİMİZ BİR YIL OLSUN"

Selin, sürpriz projesi ve yeni yıl ile ilgili duygularını ise, "Geçtiğimiz senelerde yayınladığımız bazı şarkılarımızın akustik versiyonlarını yeni yılda müzikseverler ile buluşturmak istedik. Gitarist arkadaşım Emirhan ile birlikte doğal ve en sade hallerimizle kaydettiğimiz performanslarda ev hali ve hissiyatını yaşadık. Umarım herkes için çok güzel bir yıl olur. Sağlıkla, mutlulukla ve bolca müzikle geçireceğimiz bir sene olsun..." sözleriyle dile getirdi.