Ciğerci, kendisinden saat isteyen hayranının taktiğini izleyerek dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'dan kullanmadığı bir yalısını, "Abla kullanmadığın Miami'de bir yalı gibi büyük yazlık var mı? önünde yat falan da varsa güzel olur bu mesajı yazarken utanıyorum belki yuh diyeceksin ama tek hayalim" mesajıyla istedi.