DÜĞÜN YAZ SONU

Parti sırasında sahneye çıkan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'ye evlilik teklifi etti. Sürpriz sonrası duygularını dile getiren Ciğerci, "Titriyoruz şu an. Ben daha sade bir teklif bekliyordum. Düğünümün de öyle olmasını istiyordum çünkü. Çok güzel bir açıklama yaptı. Bu yüzden bir kez daha aşık oldum. Yaz sonu bir düğün olacak. 50 kişilik bir eğlence olabilir. Beyaz bir elbise giyeceğim." ifadelerini kullandı.