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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez evleniyor

Selin Ciğerci: Yaz sonu düğün olacak

Geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, yeniden dünyaevine girme kararı aldı. Önceki gün sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Ciğerci, "Çok güzel bir açıklama yaptı. Bu yüzden bir kez daha aşık oldum. Yaz sonu bir düğün olacak. 50 kişilik bir eğlence olabilir. Beyaz bir elbise giyeceğim" dedi

17.02.2022 - 09:16 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Selin Ciğerci, önceki akşam Gökhan Çıra için Nişantaşı'ndaki bir mekanda doğum günü partisi düzenledi. Geceye Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi çifti, Gülşah Saraçoğlu ve ikilinin yakın arkadaşları katıldı.

  • Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ciğerci ve Çıra, "Doğum günü için toplandık. Sağ olsun arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmadı. 3 gün önce yine kutlamıştık ama bu sefer yakın arkadaşlarımız ile birlikte kutladık." dedi.

  • DÜĞÜN YAZ SONU

    Parti sırasında sahneye çıkan Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'ye evlilik teklifi etti. Sürpriz sonrası duygularını dile getiren Ciğerci, "Titriyoruz şu an. Ben daha sade bir teklif bekliyordum. Düğünümün de öyle olmasını istiyordum çünkü. Çok güzel bir açıklama yaptı. Bu yüzden bir kez daha aşık oldum. Yaz sonu bir düğün olacak. 50 kişilik bir eğlence olabilir. Beyaz bir elbise giyeceğim." ifadelerini kullandı.

  • "ÇOK MUTLUYUM"

    Çıra ise, "Ben zaten küçüklükten beri onunla beraberim. Bu yüzden tekrar evlenmekten çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

  • AŞK YENİDEN

    2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra yeniden bir araya gelmişti. Çift, şimdilerde ikinci kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

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