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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez evlendi!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez evlendi

Geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, ikinci kez nikah masasına oturdu

16.05.2022 - 15:40 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra barışmıştı. 

  • "HAYATIMIN ANLAMI TEKRAR 'EVET' DEDİ'"

    "Birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz." diyen Çıra, 16 Şubat'ta 28. yaş gününde Ciğerci'ye ikinci kez evlenme teklifinde bulunmuş ve "Evet!" yanıtını almıştı. 

    Çıra, duygularını "Bugün doğum günüm evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım tekrar 'Evet' dedi. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Gelen, arayan, soran ve yazan herkese çok teşekkür ediyorum iyi ki sizler gibi dost, ağabey, kardeş, abla, aile edinmişim..." sözleriyle dile getirmişti.

  • İKİNCİ KEZ EVLENDİLER!

    Çift, ikinci kez evlendi. Çıra ve Ciğerci, nikah kıyıldıktan sonra evlilik cüzdanlarıyla birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından yayınladı. 

    Çıra, eşine "Sen artık ikinci ve son kez 'Çıra'sın. Tekrar hoş geldin gönlümün sultanı, seni çok seviyorum." sözleriyle seslendi.

  • Selin Ciğerci de üzerinde "Yine, yeni, yeniden..." yazısının olduğu görülen beyaz bir pastanın fotoğrafını paylaştı. Paylaşımlarıyla kısa sürede yoğun ilgi gören çifte, tebrik mesajları yağdı.

  • YÜZÜNÜ DÖVME YAPTIRMIŞTI

    Öte yandan Gökhan Çıra, geçtiğimiz aylarda Selin Ciğerci'ye, özel bir jestte bulunmuştu.

    Ciğerci'nin yüzünü göğsüne kazıtmaya karar veren Çıra, o anları Instagram hesabından eski eşini etiketleyip, "Hazır mısın prenses?" notuyla paylaşmıştı.

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