"Bu şarkı bana çok iyi geldi"

Selin, yeni şarkısı 'Lovers Hurricane' ile ilgili duygularını, "Lovers Hurricane', yaşadığım gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Şarkıda sonunu getiremediğim ve 'Olsaydı neler olurdu?' diye merak ettiğim bir hikayeyi anlatıyorum. Gerçek anılarım ile hayallerimi katarak kaleme aldığım bir şarkı oldu. Bu hikayeyi anlatmak bir sayfayı kapatmak gibi ama hikaye belki de henüz bitmemiştir. 'Lovers Hurricane', bana çok iyi gelen şarkı oldu" sözleriyle dile getirdi.