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Selin: Bu şarkı bana çok iyi geldi

Selin, Cool ve Enemies şarkılarının ardından 'Lovers Hurricane' isimli yeni parçasını dinleyicilerle buluşturdu

Giriş: 09.03.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
Selin: Bu şarkı bana çok iyi geldi - Magazin haberleri
"Bu şarkı bana çok iyi geldi"
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Selin, yeni şarkısı 'Lovers Hurricane' ile ilgili duygularını, "Lovers Hurricane', yaşadığım gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Şarkıda sonunu getiremediğim ve 'Olsaydı neler olurdu?' diye merak ettiğim bir hikayeyi anlatıyorum. Gerçek anılarım ile hayallerimi katarak kaleme aldığım bir şarkı oldu. Bu hikayeyi anlatmak bir sayfayı kapatmak gibi ama hikaye belki de henüz bitmemiştir. 'Lovers Hurricane', bana çok iyi gelen şarkı oldu" sözleriyle dile getirdi.

Parçanın klip çekimi için Denizhan Korkmaz yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Selin, 'Lovers Hurricane'in klibinde de etkileyici bir görsel sundu.

Selin'in albüm habercisi ilk teklisi 'Lovers Hurricane', müzikseverlerle buluştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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