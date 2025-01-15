Selimiye'nin minber örtüsü restorasyon bitiminde takılacak
Selimiye Camisi'nin yenilenen minber örtüsü, restorasyonun tamamlanmasının ardından yerine takılacak
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Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Edirne'nin simgesi ve Osmanlı mimarisinin temel yapıtlarından biri olan Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Caminin genelinde restorasyon devam ederken Olgunlaşma Enstitüsü de minber kapı örtüsünü hazırlıyor.
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Edirne Olgunlaşma Enstitüsü el nakışı usta öğreticileri, yaklaşık 100 yıl önce medrese hattatlarının hazırladığı örtünün benzerini yapıyor.
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Geleneksel sim sırma tekniği kullanılarak yapılan bu özel çalışma, Selimiye Vakıf Müzesi'nde sergilenen orijinal eserin izlenmesiyle gerçekleştiriliyor.
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Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Elif Cevher, Selimiye Camisi minber kapı örtüsü yapım işinin nakış atölyesinde yapıldığını söyledi.
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Çalışmayı Selimiye'den Yansımalar Teması kapsamında yaptıklarını anlatan Cevher, "Selimiye Camisi minber kapı örtüsünün birebir aynısını, tekrardan atölyemizde üretiyoruz. Restorasyonun ardından yapılacak açılışa yetiştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
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Usta öğretici Şerife Koç da minber kapı örtüsünün birebir orijinalini titizlikle işlediklerini dile getirdi. Bu çalışmayı gerçekleştirmekten onur ve gurur duyduğunu ifade eden Koç, örtüyü caminin açılışına yetiştireceklerini kaydetti.
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Usta öğretici Nermin Bayrak ise örtünün yapımında kadife kumaş üzerine sim sırma tekniği kullandıklarını anlattı. Bayrak, el emeği ürettikleri minber kapı örtüsünün yıllarca Selimiye Camisi'nde yer alacağını kaydetti.
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