Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında dükkanların yıkımına geçildi

Meydandaki düzenleme çalışmalarını yürüten firmanın görevlileri, yıkım öncesi 16 dükkan ve Edirne Belediyesi Kadın Emek Evi'nin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Dükkanların çevresindeki çalışmanın ardından iş makinalarıyla yıkıma başlandı.

Meydan projesi çalışmalarında işçi, usta ve teknik çalışandan oluşan 40 kişilik ekip görev yapıyor. Kırıcı, kamyon ve kepçeden oluşan 10 iş makinası da çalışmalarda kullanılıyor.

Çalışmalar kapsamında önceki gün kaldırılan Mimar Sinan ve Fatih Sultan Mehmet heykellerinin de projenin tamamlanmasının ardından alana konulacağı belirtildi.

- Yaklaşık 6 ayda tamamlanacak

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde uzun süredir beklenen düzenleme çalışmalarının hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bahar aylarında hız kazanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesinin, projeye ilişkin protokolün esaslarını belirlemesinin ardından ihaleye çıkılmıştı.

Proje kapsamında meydan, bariyerlerle yaya girişlerine kapatılırken, bölgedeki dükkanlar da boşaltılmıştı. Meydan düzenlemesinin yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanıyor.