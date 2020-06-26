Selimiye'de salgın sürecinde beşinci cuma namazı kılındı - EDİRNE

AA

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, 1,5 metre aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak namaz kıldı.Camiye sığmayan vatandaşlar ise ibadetlerini iç ve dış avluya serdikleri seccadelerin üzerinde eda etti.Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede gerekli tedbirleri alarak cami içinde namaz kılmanın huzurunun yaşandığını söyledi.Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl yaz Kur'an kursu programlarının Diyanet Televizyonu üzerinden yapılacağını ifade eden Üzüm, şunları kaydetti:"Her yıl yaz mevsiminde camilerimiz birer eğitim yuvasına dönüşür, çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise Yaz Kur'an Kurslarını evlerimizde misafir edeceğiz. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kurslarımız Diyanet Televizyonu'nda başlayacak. Başkanlığımızın internet sitesinden çocuklarımızın kaydını yaptırabilir ve ilçe müftülüklerinden kitaplarını temin edebilirsiniz."