Selimiye Camisi'nin restorasyonuna yılbaşına kadar başlanması hedefleniyor

AA

Aksal, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Mimar Sinan'ın ustalık eseri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmiş Selimiye'nin restorasyonunun en güzel şekilde yapılmasını hedeflediklerini söyledi.

Restorasyonun, çevre düzenlemesiyle bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Aksal, "Restorasyonu yapıyorsunuz ama çevre düzenlemesini yapmadıktan sonra çöpün içinde bir mücevher gibi o mücevheri göremiyorsunuz. Çevre düzenlemesini de çok güzel bir şekilde yapmak için uzun süredir mücadele ediyorduk. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çevre düzenleme işini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle yapıyoruz. Bütün görüşmeler yapıldı. Cami ve çevre düzenlemesi 3 aşamalı bir çalışmayla gerçekleşecek." dedi.

Aksal, Selimiye Camisi'nin orijinaline uygun olarak restore edilmesi için çok uğraşıldığını, ihale sürecinin başlayacağını aktardı.

Restorasyon konusunda seçici davrandıklarını ifade eden Aksal, "Türkiye'de bu işleri özenle yapan çok az kişi var. Bu işi en iyi yapacak firmayı bulma konusunda da özen gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda ihalesine çıkıyoruz. Çalışmalar başladı. Planımız yıl başına kadar Selimiye Camisi'nin restorasyonuna fiziki olarak başlamak. İnşallah kasım ayı içinde sözleşmeleri imzalayıp yıl sonuna kadar da fiziki olarak restorasyona başlayacağız." diye konuştu.

Aksal, çevre düzenlemesinin iki aşamalı olarak yürütüleceğini belirtti.

- "Selimiye Meydan düzenlemesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız eliyle yapacağız"

Çevre düzenlemesi kısmının yer tesliminin yapıldığını söyleyen Aksal, şöyle devam etti:

"Bunu Enez'deki Fatih Camisi'ni yapan firma yapacak. Enez'de inanılmaz güzel bir iş yaptılar. İnşallah Selimiye'nin çevre düzenlemesinde de aynı güzelliği, aynı işi yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır 'Mimar Sinan'a, Selimiye Camisi'ne yakışır bir düzenleme istiyoruz' diye. Her şeyin, işçiliğinden malzemesine kadar en kaliteli malzeme kullanılarak çevre düzenlemesi yapılacaktır. 140 gün gibi bir süre planlanıyordu ama yer tesliminde birazcık gecikme yaşandı. Orada işyerleri falan var. Yer tesliminde biraz sıkıntı yaşandı."

"Birazcık gecikme bile olsa muhteşem bir eser olacak." diye Aksal, "Edirne'ye, Edirnelilere yakışan bir düzenleme olacak. Selimiye'ye Mimar Sinan'a yakışan bir düzenleme olacak. Öbür bölümle ilgili belediyenin yaptığı bir çalışma var. O projeyi belediyenin yapması gerekiyor. Hala bu tamamlanmış değil. Onu bekliyoruz. İnşallah Anıtlar Kurulu o projeyi onaylar onaylamaz orasının düzenlemesini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız eliyle yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aksal, Selimiye'nin bir bütün olarak çevresiyle, camisiyle birlikte çok güzel bir eser olacağını sözlerine ekledi.