Selimiye Camisi'nde Mehmetçik için "zafer" duası okundu

AA

Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için sabah namazından önce Fetih Suresi okundu. Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Namaz sonrası ise Selimiye Cami Baş İmamı Süleyman Demiray tarafından dua edilerek, cemaat Mehmetçik'in muvaffakiyeti için ellerini semaya açtı. Mehmetçiğin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirten Demiray, güvenlik güçlerine destek olunmasını gerektiğini söyledi. Harekata katılan askerlerin başarılı olabilmesi için dua ettiklerini ifade eden Demiray, Türk ordusunun çıktığı harekattan zaferle döneceğinden emin olunduğunu kaydetti.