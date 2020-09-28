Selimiye Camisi'nde din görevlileri için Kovid-19 bilgilendirme toplantısı düzenlendi

AA

Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli toplantı öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Müezzin ve imam yaklaşık 100 din görevlisi, sosyal mesafe ve maske tedbirine uyarak toplantıya katıldı.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, toplantıda din görevlilerine Kovid-19 tedbirleriyle ilgili bilgi verdi.

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının salgının başlamasından bu yana çok ciddi önlemler aldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet yetkililerinin Türkiye'deki din görevlileriyle sık sık online görüştüğünü belirten Bozkurt, "Gerek Kur'an kursları gerek camilerde tedbirler konusunda çok hassas davranılıyor ve bu tedbirler eksiksiz uygulanıyor." dedi.

Salgına karşı maske, mesafe ve hijyen tedbirinin önemli bir kalkan olduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Camilerimizde mutlaka maske bulunuyor. Sosyal mesafeye uyuluyor ve vatandaşımız ellerini dezenfekte edebiliyor. Camilerimizin hoparlöründen günde 5 vakit anonslar yapılıyor. Din görevlilerimiz de canla başla salgınla mücadele ediyor. Bilim adamlarımız 1,5 metre sosyal mesafede hastalığın bulaşmasının önleneceğini belirtiyor. Camilerimizde 1,5 metre arayla namaz kılınıyor. Camide bu alanlar işaretlenmiş durumda. Maskesi olmayanlara maske dağıtılıyor. Şu ana kadar 'ben camiye geldim, camide koronavirüs bulaştı' diyen olmadı."