'TURİZME YÜZDE 100 KATKI SAĞLAYACAK'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da projenin kentin turizmine yüzde 100 katkı sunacağını söyleyerek, "Son 1 aydan beri yoğun tempo var burada. Esnaf olarak baktığımızda bahar ayına yetiştirilmeye çalışıldığını duyduk. İnşallah baharda çok güzel bir meydan göreceğiz. Daha önce çok kötü, atıl durumdaydı. Şimdi bakıyoruz ki bu çalışmalar ışığın ucunu gösteriyor. Çok muhteşem bir meydan çıkacak ortaya bence. Ben diyorum ki turizme yüzde 100 katkı sağlayacak" dedi.