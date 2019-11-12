12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda son hafta maçlarında İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Takım hazırlıklarını sürdürürken, Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da çalışmaları yakından takip etti. Karşılaşmalar öncesinde İHA’ya açıklamalarda bulunan Soydan, İzlanda maçında beraberliğin bile gruptan çıkmak için yeterli olacağının hatırlatılması üzerine, “Beraberlik demeyelim de inşallah 2 maçı da kazanıp bu işi en iyi şekilde bitiririz” ifadelerini kullandı. İzlanda ile oynanan ilk karşılaşma öncesinde havalimanında yaşananların hatırlatılması üzerine de konuşan Soydan, “İzlanda’yı burada çok iyi karşıladık. Biz zaten herkesi iyi karşılıyoruz. Bizim kimseyle bir sorunumuz yok ki, onların bizlerle sorunu var” açıklamasında bulundu.
“BU TAKIM ŞENOL GÜNEŞ'İN ESERİ”
A Milli Takım’ın grup maçlarında aldığı iyi sonuçların TFF Yönetimi’ni de olumlu anlamda etkilediğini söyleyen Selim Soydan, “Alınan sonuçların ardından biz de yönetim olarak çok rahat çalışıyoruz. Şenol Hoca bizim için büyük bir şans. Hem bizim için hem de takım için büyük şans. Bu gördüğümüz takım Şenol hocanın eseridir. Böyle bir hocaya sahip olmak da bir şanstır. Ben öyle değerlendiriyorum” diye konuştu.
Şenol Güneş’in her açıklamasında Avrupa Şampiyonası’nın ardından Dünya Kupası’na da gitme hedefini eklemesiyle ilgili de konuşan Soydan, “Tabii ki Avrupa Şampiyonası’nın ardından hedef Dünya Kupası. Şenol hoca doğru şeyler söylüyor ve kendisine inanıyoruz. Bu durumun daha da ileriye gideceğine inanıyorum. Bu takım hakkında çok güzel şeyler konuşacağımızı ben göreve geldiğim ilk gün söyledim ve şimdi de söylüyorum” dedi.
Son olarak A Milli Takım’ın grupta aldığı sonuçların ardından kırılma noktasını aştığını da söyleyen Soydan, “Takımın gruptaki sonuçlarla kırılma noktasını aştığını görüyoruz. Neticeler ortada, oyun ortada ve bu takım da ortada” diyerek sözlerini tamamladı.
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