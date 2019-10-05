05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, dün akşam oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçındaki tepkisi ve milli takımın Arnavutluk ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Dün verdiği tepkinin anlık bir reaksiyon olduğunu ifade eden Soydan, "Doğal olması lazım. Ben o reaksiyonu göstermesem zaten benden şüphe ederler" şeklinde konuştu.
"ÇOK İYİ BİR MİLLİ TAKIMIMIZ VAR"
Milli takımın Şenol Güneş yönetiminde çok iyi bir grafik yakaladığını belirten Soydan, "Milli takımımız çok iyi ve çok da iyi bir hocamız var. Hocanın kurduğu bir milli takım var. Bu milli takım bu güne kadar çok muvaffak oldu. Bundan sonra daha da başarılı olacağına inanıyorum. Futbol şansının biraz yanımızda olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
"ARNAVUTLUK ÇOK İYİ BİR TAKIM"
Türkiye'nin 11 Ekim'de oynayacağı Arnavutluk karşılaşmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Selim Soydan, "Arnavutluk çok iyi bir takım, iyi bir maç olacak. Herkesi maça bekliyoruz, bir tek milli takımımız var. Şenol Güneş'in 'Arnavutluk maçını kazanamazsak, Fransa ile final oynayamayız' sözüne kesinlikle katılıyorum" diye konuştu.
Öte yandan Soydan, Fenerbahçe hakkında ise, "Fenerbahçe'nin iyi olması lazım, iyi de oynuyor. Dün akşam için 'beğendim' demek yanlış olur. Onun için, maçı seyrettim ve fikrimi söyledim" yorumunu yaptı.
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