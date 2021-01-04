Klarnet sanatçısının eşi koronaya yenildi

İstanbul'da, 2014 yılında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren klarnet sanatçısı Selim Sesler'in İzmir'de yaşayan eşi Nuran Sesler'in, bir süre önce rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Sesler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nuran Sesler'in cenazesi, bugün memleketi Keşan ilçesindeki Enez Yolu Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verildi.