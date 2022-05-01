"Annemi çok özledim"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Selim Bayraktar, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bayraktar, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"ANNEMİ ÇOK ÖZLEDİM"

Selim Bayraktar, "Dizi devam ediyor. Sezon finaline son 6 bölümümüz var. Haziranın ikinci haftasına kadar devam edeceğiz, sonra da tatil başlıyor. Önce Antalya'ya anne ziyareti... Çok özledim, işlerden ve setten bir türlü gidip, göremedim. Bayramda da yine anneme gideceğim. Bir elini öpüp, ziyaret edeceğim. İki gün boşluk var, sonra sete devam." şeklinde konuştu. Oyuncu, ardından evini yolunu tuttu.