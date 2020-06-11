Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Kayabaş Mahallesi'ndeki gölette meydana geldi. Gölete giren kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi, suda kayboldu. Durumun fark edenler jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine, jandarmanın dışında itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye su altı arama ekipleri, gölette çalışma başlattı. Suda kaybolan kişilerin bulunması için aramalar sürüyor.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Denizli'nin Kale ilçesinde, girdikleri gölette kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölenlerin Gülsüm Mayuk (14) ve Melik Tunahan Nazalı (20) olduğu belirlendi.
GÜLSÜM, SELFİE YAPARKEN GÖLETE DÜŞMÜŞ
Denizli’nin Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki Sazak Baraj Göleti'nde boğularak hayatını kaybeden Gülsüm Mayuk (14) ile dayısı Melik Tunahan Nazalı’nın (20) aileleriyle birlikte piknik yapmak amacıyla gölete gittikleri, Mayuk’un selfie yaparken ayağının kayması sonucu suya düştüğü ve dayısı Melik Tunahan Nazalı’nın onu kurtarmak için arkasından gölete atladığı belirlendi. Olay yerinde cesetlerin çıkarılmasını bekleyen Nazalı’nın babası Yaşar Nazalı, “Tunahan’ım ben seni böyle mi bekleyecektim? Yandı yüreğim. Yeğenini kurtarmak isterken, kendi de öldü” diyerek feryat etti. Nazalı’nın önümüzdeki günlerde askere gideceği de öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından dayı ve yeğininin cesetleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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