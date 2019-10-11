Selfie'de göze yansıyan görüntülerden adresini bulup, şarkıcıya saldırdı

11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir pop yıldızına saldırmak suçundan gözaltına alınan hayranı, şarkıcının adresini sosyal medyaya koyduğu selfie'lerde gözlerindeki yansımalardan tespit ettiğini söyledi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre Hibiki Sato adlı zanlı, ifadesinde hayranı olduğu Tenshitsukinukenşyomi grubunun üyesi Matsuoka'nın fotoğraflarından birinde gözlerine yansıyan bir tren istasyonu tabelası gördüğünü söyledi.
Sato, Google haritalarının yardımıyla istasyonu bulduktan sonra diğer fotoğraflardan şarkıcının gözüne yansıyan perdelerin konumu ve ışığın geliş açısını inceleyerek Google Sokak Görünümü'nde (Street View) apartmanın yerini bulduğunu anlattı.
Polise göre 1 Eylül akşamı evine dönen 21 yaşındaki Matsuoka'ya arkadan yaklaşan zanlı, bir bez parçasıyla ağzını kapadığı şarkıcıyı kuytu bir yere sürükledi.
Boğuşma sırasında cinsel tacize uğrayan Matsuoka yüzünden yaralandı. Daha sonra kaçan saldırgan güvenlik kamerası görüntülerinin yardımıyla 17 Eylül'de yakalandı.
Japon gazetesi Sankei Shimbun'a konuşan bir polis yetkilisi, "İnsanlar sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşırken kişisel verilerini ele verme riskini dikkate almalı" dedi.
2016'da bir Japon kadın şarkıcı, gönderdiği hediyeyi kabul etmeyen hayranının saldırısına uğramıştı.
Sahneye çıkmaya hazırlanırken saldırıya uğrayan Mayu Tomita, boynu, göğsü, kolları ve sırtına isabet eden 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.
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