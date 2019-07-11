Selfie'cilerin yeni gözdesi 'Sibirya'nın Maldivler'i", termik santralin atık boşaltma alanı çıktı

11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sibirya'da tropikal görüntüsüyle selfie çekmek isteyenlerin uğrak yeri haline gelen "turkuaz gölün", aslında yakınlardaki bir termik santralin küllerini boşaltma alanı olduğu belirtilerek turistlere bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.
Maldiv Adaları'na benzerliğiyle dikkat çeken ve halk arasında "Novosibirsk Maldivler'i" olarak bilinen gölün, rengini kalsiyum tuzları ve diğer metal oksitlerden aldığı belirtiliyor.
Santrali işleten şirketin ziyaretçileri suya yaklaşmamaları konusunda uyarmasına rağmen, bölgenin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla giderek daha popüler hale geldiği gözleniyor. Yeni evlenen çiftler, burada gelinlik ve damatlıklarıyla pozlar veriyor.
Bir Instagram kullanıcısı gölün kıyısında çektirdiği fotoğrafını "Bir Çernobil değil ama tabii ki tehlikeli' notuyla paylaştı.
Kar maskesi takan ve gölün içinde şişme bir tek boynuzlu atın üzerinde poz veren başka bir kullanıcı ise alaycı bir dille "Burada yüzmek tehlikeli değil. Ertesi gün bacaklarım kızardı, iki gün boyunca kaşındı. Ama hepsi geçti. Bu fotoğraflara değer doğrusu. Bu arada suyun tadı biraz acıydı" dedi.
Instagram'da gölde çekilen fotoğraflar için bir sayfa açan Leo Alexey BBC'ye burayı dört kez ziyaret ettiğini söyledi.
http://www.instagram.com/p/BzekxiqFmcy/
Alexey, "Ama tabii ki suya girmedim. Sadece yanında durup manzarayı seyrettim. Suyla temas edilmesini tavsiye etmiyorum. Alerjiye yol açabilir" diye konuştu.
Santrali işleten SGK şirketi, Rus sosyal medya sitesi VKontakte sayfasında Haziran'da "Kül boşaltma alanında yüzmeyin" uyarısı yaptı.
'Selfie için göle girmeyin, çıkamayabilirsiniz'
Uyarıda "Suyun alkalinitesi çok yüksek. Bu yüzden kalsiyum tuzları ve diğer metal oksitler içinde çözünüyor. Cildinizin suyla temas etmesi alerjik reaksiyon yaratabilir" denildi.
Şirketin açıklamasında gölün altının balçık halinde olduğu belirtilerek yüzmeye çalışanların buradan çıkamayabileceği belirtildi ve büyük harflerle "BU NEDENLE SELFIE İÇİN GÖLE GİRMEYİN" denildi.
SGK, buna rağmen gölün zehirli olmadığını, radyoaktivite seviyesinin bağımsız kuruluşlar tarafından ölçüldüğünü söylüyor.
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