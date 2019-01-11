ik Direktörü Cihat Arslan, sezon başında Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Ukraynalı golcü Yevgen Seleznov için, "O dönemde ben görevde yoktum. Ben olsaydım Seleznov'un Galatasaray'a gitmesine izin verirdim." dedi.

Cihat Arslan, Akhisarspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İspanyol ekibi Malaga'ya transfer olan Ukraynalı golcü Yevgen Seleznov'un ilk yarıda kadro dışı kalmasına değinen Arslan, şunları söyledi:

"O bir kırılganlıktı. Benim olmadığım dönemde, transferin son gününde büyük bir takımdan ciddi bir teklif almış. O da gitmek istiyor ve gidememenin verdiği üzüntüyle bir kırılganlık yaşıyor. Bir hayal kırıklığı. Çünkü 33 yaşına gelmiş, 34 yaşına giriyor. Belki de (Galatasaray) hayallerinin gerçekleşeceği bir takımdı. Bunu kaldırmak çok kolay olmayabilir. Ben bunun bir travma etkisi oluşturduğunu düşünüyorum. Ona sorumluluk da vermeye çalıştık ama o hayal kırıklığı kadro dışı kalana kadar devam etti. Bence transfer izni verilmemesi onun hayatına bir kırılganlık getirdi. Dönüm noktası oydu."

Arslan, "Teklif aldığı takım Galatasaray mıydı?" sorusuna, "Seleznov'un bize söylediği Galatasaray. O dönemde ben görevde yoktum. Ben olsaydım Seleznov'un Galatasaray'a gitmesine izin verirdim. Çünkü herkes hayallerine kavuşsun. Biz bir şekilde başka oyuncuyla da bu ihtiyacımızı giderebilirdik. Çünkü o bir daha bunu bulamazdı, bulamadı da." yanıtını verdi.