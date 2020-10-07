Selena: The Series'ın yeni fragmanı yayınlandı

Amerikalı oyuncu Christian Serratos'un başrolünde yer aldığı Selena: The Series dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. 24. yaşına girmeden birkaç gün önce öldürülen sanatçı Selena Quintanilla'nın hayatını konu alan dizi, 4 Aralık tarihinde diziseverlerle buluşacak.

Projede Quintanilla ve onun ailesinin müzik kariyerini ilerletmek için ettiği mücadelenin yanı sıra, çocukluğu ve şöhrete ulaşması da anlatılacak.

Oyuncular arasında küçük yaştaki Selena rolünde Madison Taylor Baez, annesi Marcella Quintanilla rolünde Seidy Lopez, erkek kardeşi A.B. Quintanilla rolünde Gabriel Cavarria ve kız kardeşi Suzette Quintanilla rolünde Noemi Gonzalez yer alıyor. Oyuncu kadrosunun geri kalanında Julio Macias, Jesse Posey, Hunter Reese Pena, Carlos Alfredo Jr., Paul Rodriguez, Erika Buenfil ve David Fernandez Jr yer alıyor.

Dizi ilk kez 2018'in sonlarında duyurulduğunda Suzette Quintanilla, şu ifadeleri kullanmıştı:

Selena müzik tarihinde her zaman kalıcı bir yere sahip olacak ve onun anısına adaleti sağlamak için büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Bu diziyle izleyiciler nihayet Selena'nın ailemiz ve tüm hayatlarımız üzerindeki etkisini ve tüm tarihini öğrenecekler.

Hayranlarımıza hikayemize daha önce hiç görülmemiş bir bakış atmak ve Selena'nın neden gelecek nesiller için bir efsane olarak kalacağını vurgulamak için Campanario ve Netflix'le iş ortaklığı yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz.