AMELİYAT İZİNİ GÖSTERDİ

Kendisini olduğu gibi sevdiğini belirten 28 yaşındaki şarkıcı, ameliyat sonrası bacağında kalan izi paylaşarak altına şu notu düşmüştü:

Böbrek nakli olduğumda yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşündüm önce. Bunun, fotoğraflarda görünmesini istemedim. Bu yüzden de kapatacak bir şeyler giydim. Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güvenliyim, olduğum kişi olmaktan gururluyum.