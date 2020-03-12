"YAŞ GEÇTİKÇE DAHA İYİYE GİDİYOR"

Dönem dönem özgüven ve kendine saygı duyma konularıyla başa çıkmaya çalıştığını ifade eden Gomez, "Zamanla ve yaş geçtikçe bu konu daha iyiye gidiyor ama bu her zaman üstünde çalışmaya devam edeceğim bir konu olacak" ifadelerini kullandı.