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        Haberler Magazin Selena Gomez müziği bırakıyor mu? Kariyerini sonlandırma kararı aldığı iddia ediliyor

        Selena Gomez müziği bırakıyor mu? Kariyerini sonlandırma kararı aldığı iddia ediliyor

        Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez'den hayranlarını üzen haber geldi. İddialara göre Gomez müzik kariyerini sonlandırma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:35
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          SELENA GOMEZ'DEN ÜZEN HABER

          Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Disney yıllarından beri adını duyurmaya devam eden yıldızlardan birisi. Müziğiyle başarısını konuşturan Gomez, verdiği röportajda hayranlarını üzen haberi verdi.

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          MÜZİK KARİYERİNİ SONLANDIRACAĞI İDDİA EDİLİYOR

          Yakın zaman çıkacak muhtemel son albümünün ardından, oyunculuk ve hayır işlerine zaman ayıracağını dile getiren Selena Gomez, müzik kariyerine uzun bir süre ara verecek gibi gözüküyor.

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          Gomez ayrıca kendi markası olan Rare Beauty için de çok vakit ayırabileceğini belirtti.

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          Gomez'in hayranlarını üzen bu haber sosyal medyada tepki çekti. Muhtemel son albümünün ise önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.

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          Kaynak: Boardwayworld

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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