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Selena Gomez hayranlarından böbrek nakli şakasına tepki: Saygı duyun! - Magazin haberleri

Selena Gomez hayranlarından böbrek nakli şakasına tepki

Amerikalı şarkıcı Selena Gomez'in hayranları, 2017 yılında böbrek nakli ameliyatı geçiren sanatçıyla ilgili 'The Good Fight' adlı dizide yapılan espriden dolayı tepkili. Takipçileri, "Selena Gomez'e saygı duyun!" şeklindeki yorumlarla diziyi, sosyal medyada topa tuttu

04.08.2021 - 13:41 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'The Good Fight' adlı dizi, şarkıcı Selena Gomez'in böbrek nakli hakkında yaptığı espri nedeniyle ünlü sanatçının hayranları tarafından sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı.

  • SELENA GOMEZ GÖNDERMESİ

    Dizisinin 5. sezonunun 4. bölümünde, Marissa (Sarah Steele), Jay (Nyambi Nyambi) ve Jim (Ifadansi Rashad) karakterleri arasında komedi konusunda bir konuşma geçiyor. Jay, günümüzde bir insanın toplumdan gelecek eleştrilerden dolayı şaka yapabilmek için neredeyse izin alması gerektiğini söylüyor. Jim daha sonra espriler yapmaya başlıyor ve Jay anlaşmazlığa neden olabilecek yasak konular olup olmadığını soruyor. Jim karakteri buna "Selena Gomez'in böbrek nakli" şeklinde yanıt veriyor.

  • "SELENA GOMEZ'E SAYGI DUYUN!"

    Gomez'in böbrek naklinin yasak konular arasında olduğu söylenerek ti'ye alınması, dizinin ilgili bölümü yayınlandıktan sonra, 29 yaşındaki Amerikalı şarkıcının hayranlarını öfkelendirdi. Selena Gomez'in verdiği yaşam mücadelesi ile ilgili dizide yapılan gönderme için Twitter'da, "İnsanlar ne zaman bunu yapmayı bırakacak? Selena Gomez’e saygı duyun!" şeklinde tepkiler yükseldi.

  • Gomez'in bir hayranı, "Selena Gomez'in böbrek naklini bir trend olarak mı kullanıyoruz şimdi? Medyada bu defalarca yaşandı ve artık durması lazım!" şeklinde görüş bildirdi.

  • "ÖZÜR DİLİYORUZ"

    Ancak 'The Good Fight' dizisi, Gomez'in sağlık sorunlarıyla alakalı espri yapan tek dizi de değil. Kasım 2020'de Peacock televizyon kanalının 'Saved By the Bell' komedisinde bir sahnede, duvar yazısında "Selena Gomez'in böbreği var mı ki?" yazısı görülüyordu.

    Bölüme gelen olumsuz tepkiden sonra dizinin yapımcıları, Peacock kanalı ve NMCUniversal şirketi özür dilemişti. Yetkililer, "Özür diliyoruz. Amacımız Selena Gomez'in sağlık durumunu küçümsemek değildi. Onun ekibiyle iletişime geçtik ve Selena Gomez’in kurduğu yardım kuruluşu Selena Gomez Lupus Araştırma Fonu’na bağış yaptık." açıklamasında bulunmuştu.

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