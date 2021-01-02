"TÜM BUNLAR NASIL YAŞANIYOR?"



Twitter hesabından açıklama yapan 28 yaşındaki Gomez, “Bilimsel dezenformasyon hayatlara mal oluyor. Facebook, koronavirüs ve aşılarla ilgili yalanların yayılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Öyleyse tüm bunlar nasıl yaşanıyor?” diye sordu.