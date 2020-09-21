Gomez, yanlış bilgilerin milyonlarca Amerikalının kaderini belirleyecek olan seçim sürecini de etkilediğini söyleyerek, şu ifadeleri de ekledi:

Geleceğimiz bu seçime bağlı. Bu yıl, seçim yılı. Oy vermeyle ilgili, yanlış bilgi almaya çabalayamayız. Doğruluk kontrolü ve hesap verebilirlik olmalı. Mümkün olan en kısa sürede sizden geri dönüş umuyorum.