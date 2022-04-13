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Selena Gomez'den kilo eleştirilerine yanıt: Bu halimle mükemmeli

Selena Gomez'den kilo eleştirilerine yanıt: Bu halimle mükemmelim!

Amerikalı şarkıcı Selena Gomez, son dönemde aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi. Kedisiyle ilgili yapılan olumsuz yorumları umursamadığını söyleyen Gomez, "Bu halimle mükemmelim!" dedi

13.04.2022 - 10:45 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Selena Gomez (29), aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştiriler karşısında sessizliğini bozdu.

  • KENDİNİ KISITLAMIYOR

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan ünlü yıldız, zayıf kalmaya çalıştığını ancak canı bir şeyler yemek istediğinde kendine engel olmadığını ve yiyeceklerin tadını çıkardığını belirtti.

  • "İNSANLAR HER ZAMAN ELEŞTİRECEK BİR ŞEYLER BULACAK"

    Gomez, ayrıca "Ama dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak." dedi.

    Selena Gomez, geçtiğimiz yıllarda da kilosuyla ilgili gelen eleştirilerin çok beklenmedik olduğunu ve bu kadar kötü yorumlarla karşılaşmayı beklemediğini belirtmişti.

  • "Çok zayıfsın, çok kilolusun, bu sana küçük gelmiş." gibi yorumları artık umursamadığını belirten Gomez, "Ben bu halimle mükemmelim." diyerek, tüm eleştirileri yok saydığını vurguladı.

  • Annesi ile beraber kurduğu akıl sağlığı platformu 'Wondermind' hakkında konuşan şarkıcı, dört yıldır internete girmediğini açıklamıştı. Gomez, bu aranın hayatını tamamen değiştirdiğini, daha mutlu ve normal hissettiğini paylaşmıştı.

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