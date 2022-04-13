"İNSANLAR HER ZAMAN ELEŞTİRECEK BİR ŞEYLER BULACAK"

Gomez, ayrıca "Ama dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak." dedi.

Selena Gomez, geçtiğimiz yıllarda da kilosuyla ilgili gelen eleştirilerin çok beklenmedik olduğunu ve bu kadar kötü yorumlarla karşılaşmayı beklemediğini belirtmişti.