Üretken olma baskısı altında ezilmenin ne demek olduğunu herkesten daha iyi bildiğini söyleyen 27 yaşındaki yıldız, mental sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu ve bu dönemde herkesin kendisine odaklanıp, içine dönmesi gerektiğini savundu.