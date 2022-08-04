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Selena Gomez'den eleştirilere yanıt: Gerçek mideler geliyor! - Magazin haberleri

Selena Gomez'den eleştirilere yanıt: Gerçek mideler geliyor!

Amerikalı şarkıcı Selena Gomez, son dönemde aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi. İtalya'da tatil yapan ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda daha ince görünmek için "midesini içeri çekmeyeceğini" vurguladı ve sonra da "gerçek midelerin" geri geleceğini sözlerine ekledi

04.08.2022 - 17:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü şarkıcı Selena Gomez (30), aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştiriler karşısında sessizliğini bozdu. 

  • İtalya'da tatil yapan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha zayıf görünmek için "midesini içeri çekmediğini" ve bunu yapmayacağını söyledi.

  • GÖBEK VE MİDE BÖLGESİNDEKİ YAĞLARI SAKLAMADI

    Renkli bir mayoyla objektif karşısına geçen Gomez, mide ve göbek bölgesinin, ünlülerden beklendiği gibi "dümdüz" olmadığı ve o bölgede toplanan yağların belirgin şekilde göze göründüğüne dikkat çekti.

  • "GERÇEK MİDELER GELİYOR"

    Gomez, gönderisinde daha ince görünmek için "midesini içeri çekmeyeceğini" vurguladı ardından "gerçek midelerin" geri geleceğini sözlerine ekledi. Birkaç yıl önce geçirdiği Böbrek Nakli nedeniyle sağlık açısından da zorlu dönemlerden geçen Selena Gomez, bir süredir fiziksel görüntüsüne yönelik eleştirilere aldırış etmiyor ve bunu da açıkça söylüyor.

  • Gomez, bir süre önce sosyal medya hesabından "olduğu haliyle mükemmel göründüğünü" ilan etmişti. Ünlü şarkıcı, ayrıca yeri geldiğinde de "kilosunu kafasına takmadığını, çünkü nasıl görünürse görünsün birilerinin kendisi hakkında söyleyecek bir şeyleri olduğunu" ifade etmişti. 

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