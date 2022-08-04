HASTALIĞI NEDENİYLE KİLOSUNDA DALGALANMALAR OLUYOR

Gomez, kiloyla ilgili sorunlarının ağırlıklı olarak sağlık durumunda kaynaklandığını da hiç gizlemedi. Şarkıcı, geçtiğimiz yıl Vogue Dergisi'ne verdiği röportajda 'Lupus hastalığı' nedeniyle kilosunda dalgalanmalar olduğunu söylemişti. Gomez, hayatı boyunca bazı ilaçlar kullanmak zorunda olduğunu ve bunun da aylık olarak bile kilosunu etkileyeceğini sözlerine eklemişti.