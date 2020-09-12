Yalnızlık korkusunun olduğunu dile getiren şarkıcı, "Bazı günler uyandığımda ve sinirli olduğumda sonsuza kadar yalnız kalacakmışım gibi hissediyorum" demişti.



Gomez, bu tarz duygular üzerine çöktüğünde bunların uzun sürmesine ve gününü mahvetmemesine izin vermemeye çalıştığını dile getirmişti.

27 yaşındaki şarkıcı, "15 dakika geçtikten sonra kendime, herkes için birinin var olduğunu biliyorum" sözleriyle kendisini telkin ettiğini söylemişti.





