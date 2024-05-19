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        Haberler Dünyadan Selena Gomez Cannes Film Festivali'nde 9 dakika filmiyle ayakta alkışlandı - magazin haberleri

        Selena Gomez Cannes Film Festivali'nde filmiyle 9 dakika ayakta alkışlandı

        Zoe Saldaña ve Karla Sofia Gascón ile başrolleri paylaştığı 'Emilia Pérez' filminin galası için Cannes Film Festivali'ne katılan Selena Gomez, filmiyle festivalin bu yıl, şimdiye kadarki en uzun alkışını aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:19
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        • 1

          Selena Gomez, 77. Cannes Film Festivali'ne ses getiren bir giriş yaptı. Başrolünde yer aldığı filmi, festivalin bu yıl şimdiye kadarki en uzun alkışını aldı. 31 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Gomez, filmiyle dokuz dakika ayakta alkışlandı.

        • 2

          'Emilia Pérez' filminde rol alan Selena Gomez, Palais'teki Grand Lumiére Tiyatrosu'nda izleyicielrin bu yıl, şimdiye kadarki en uzun alkışını alırken gözyaşlarını tutamadı.

        • 3

          Filmin diğer oyuncuları Zoe Saldaña ve Karla Sofia Gascón da Gomez ile aynı duyguya kapılarak ağladı.

          Hatta yönetmen Jacques Audiard mikrofonu alıp Fransızca kısa bir konuşma yaptıktan sonra izleyiciler, bir dakika kadar tezahürat yapmaya devam etti.

        • 4

          Selena Gomez, müzikal suç dramasında bir uyuşturucu baronunun karısı ve iki çocuk annesi olan 'Jessi'yi canlandırıyor. Gomez, 'Emilia Pérez'in film müziği için birkaç şarkı da söyledi ve filmde İspanyolca konuştu.

        • 5

          Filmiyle izleyicileri büyülemeden önce Selena Gomez, festival kırmızı halı görünümüyle de moda tutkunlarını etkiledi.

        • 6

          Selena Gomez, omuzları açık beyaz yakalı elbisesini gösterişli bir pırlanta gerdanlık, çeşitli yüzükler ve küpeler de dahil olmak üzere takılarıyla tamamladı.

        • 7

          Selena Gomez, mart ayında verdiği röportajda, bundan böyle müzikten çok sinema çalışmalarına ağırlık vereceğini açıklamıştı.

        • 8

          Selena Gomez; “Sinemayı seviyorum. Televizyonu seviyorum. O alanda yapmak istediğim birçok şeyi yapmadığımı hissediyorum. Bu, müziğe 'hayır, asla' demek değil; daha çok o dünyayı biraz daha keşfetmek ve bunu gerçekten yapmak için zamanım olmasını istememden kaynaklanıyor" demişti.

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