Selena Gomez; “Sinemayı seviyorum. Televizyonu seviyorum. O alanda yapmak istediğim birçok şeyi yapmadığımı hissediyorum. Bu, müziğe 'hayır, asla' demek değil; daha çok o dünyayı biraz daha keşfetmek ve bunu gerçekten yapmak için zamanım olmasını istememden kaynaklanıyor" demişti.