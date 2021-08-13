"SENİ BEKLİYORUZ"

Hamilelik sürecinde de egzersizlerini aksatmayarak sporunu yapan Seyven, son olarak eşi ile kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, birlikte verdikleri pozu, "Seni bekliyoruz" notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.