Selen Görgüzel: Estetiğe çocukluğumdan beri hevesim var

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Beşiktaş'taki bir otelde sahne alan Selen Görgüzel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözlerine, "Ben bu sektörde hiç sahtekâr olamadım" diyerek başlayan Selen Görgüzel, daha sonra; "Biraz numara, biraz kadınsal cilve... Bunları ben hiç yapamadım. Bazı dostlarım bana çok konuştuğumu, bazı şeylerin gizemini korumamı gerektiğini söylüyor. Ben çok seviyorum konuşmayı ama camın arkasındaki bir çok kişi de benim dostum. Sizler benim ekmek kazanmamı sağlıyorsunuz. Ben sizleri gördüğüm zaman ekstra mutlu oluyorum. Sizler sayesinde halkla bütünleşiyoruz. Sizi görünce mutluluk oluyor o da benim çeneme vuruyor" ifadelerini kullandı.